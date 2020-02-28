ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коронавирус зафиксирован в 46 странах, Украины в списке нет, - Минздрав

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 11:30
Коронавирус зафиксирован в 46 странах, Украины в списке нет, - Минздрав
Фото: Минздрав (Виталий Носач/РБК-Украина)

За пределами Китая зафиксировано 4430 случаев в 45 странах мира

Министерство здравоохранения сообщает, что коронавирус зафиксирован в 46 странах, однако Украины в списке нет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, по состоянию на утро 28 февраля 2020 года было зарегистрировано 83 389 случаев заболевания COVID-19, из них 2858 закончились смертью, вместе с тем 36 569 (43,8%) человек выздоровели.

"За пределами Китая зафиксировано 4430 случаев в 45 странах мира. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - информирует Минздрав.

Указано также, что тестирование проб на COVID-19 четырех пациентов из Черновицкой области - отрицательные. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

"На территории Европейского региона ВОЗ в 20 странах зарегистрировано 774 случая заболевания COVID-19 и 19 летальных случаев (Италия - 650, Германия - 26, Франция - 18, Испания - 25, Великобритания - 16, Хорватия 3, Австрия - 2, Россия - 2; Финляндия - 2, Швеция - 7, Израиль - 3, Швейцария - 6, Греция - 3, Норвегия - 4, Дания, Румыния, Грузия, Эстония, Северная Македония и Бельгия по одному случаю)", - сообщают в министерстве.

Подчеркивается, что наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 летальных.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус. Он подчеркнул, что на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

Как писало РБК-Украина ранее, СНБО презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.

Ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.

Фондовые рынки обвалились в ожидании глобальной рецессии из-за коронавируса Во Всемирной организации туризма оценили убытки от коронавируса
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь