Коронавирус зафиксирован в 46 странах, Украины в списке нет, - Минздрав

Фото: Минздрав (Виталий Носач/РБК-Украина)

За пределами Китая зафиксировано 4430 случаев в 45 странах мира

Министерство здравоохранения сообщает, что коронавирус зафиксирован в 46 странах, однако Украины в списке нет. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Так, по состоянию на утро 28 февраля 2020 года было зарегистрировано 83 389 случаев заболевания COVID-19, из них 2858 закончились смертью, вместе с тем 36 569 (43,8%) человек выздоровели.

"За пределами Китая зафиксировано 4430 случаев в 45 странах мира. В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано", - информирует Минздрав.

Указано также, что тестирование проб на COVID-19 четырех пациентов из Черновицкой области - отрицательные. Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины.

"На территории Европейского региона ВОЗ в 20 странах зарегистрировано 774 случая заболевания COVID-19 и 19 летальных случаев (Италия - 650, Германия - 26, Франция - 18, Испания - 25, Великобритания - 16, Хорватия 3, Австрия - 2, Россия - 2; Финляндия - 2, Швеция - 7, Израиль - 3, Швейцария - 6, Греция - 3, Норвегия - 4, Дания, Румыния, Грузия, Эстония, Северная Македония и Бельгия по одному случаю)", - сообщают в министерстве.

Подчеркивается, что наибольшее количество случаев было зарегистрировано в Италии - 650, среди них 17 летальных.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что у пятерых граждан Украины, которые находятся за рубежом, диагностирован коронавирус. Он подчеркнул, что на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

Как писало РБК-Украина ранее, СНБО презентовал главные правила предотвращения заболевания коронавирусом. Перечень состоит из восьми правил, придерживаясь которых можно обезопасить себя от заболевания инфекцией.

Ранее в СНБО назвали группы риска заражения коронавирусом. По результатам моделирования, в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет.