Белый дом назначил координатора по борьбе с коронавирусом

Фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

Координатором по борьбе с коронавирусом стала Дебби Биркс

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс назначил координатора Белого дома по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Координатором по борьбе с распространением коронавируса стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД.

Биркс войдет в состав рабочей группы, которую возглавляет министр здравоохранения и социальных служб Алексом Азаром. Помощь ей будут оказывать сотрудники Совета национальной безопасности США.

В Белом доме отметили, что на своей прежней должности Биркс реализовала новаторские решения и добилась прогресса, зарекомендовав себя как "известный специалист и врач в области глобального здравоохранения". В частности, указывается в заявлении, Биркс занималась разработками вакцин, в том числе против ВИЧ.

Напомним, по данным на 26 февраля в Соединенных Штатах количество зараженных коронавирусом увеличилось до 60 человек. При этом в настоящее время существует 15 подтвержденных случаев нового коронавируса, связанных с поездками или близкими контактами с путешествующими в США.

Кроме того, в результате вспышки китайского вируса в США объявили чрезвычайное положение. Ранее в США было подтверждено 57 случаев заболевания, среди них 40 - пассажиры, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Йокогаме.