Безпекові угоди ще з трьома країнами та обмін полоненими: новини за 31 березня

У п'ятницю, 31 березня, Україна підписала безпекові угоди зі Швецією, Ісландією та Норвегією. Також вчора Україна повернула з російського полону 71 захисника і чотирьох цивільних.

Війна Росії проти України: останні новини

Україна повернула 71 захисника і чотирьох цивільних із полону РФ

У пʼятницю, 31 травня, Україна повернула з російського полону 75 осіб. Серед них - 71 військовослужбовець.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України", - повідомив президент Володимир Зеленський.

З російського полону повернулися воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

Крім того, голова МВС України Ігор Клименко додав, що серед тих, кого вдалося повернути 29 співробітників МВС України: 21 нацгвардієць, 7 прикордонників та поліцейська.

Також серед повернутих - оборонці Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та 14 захисників Чорнобильської АЕС.

Україна та Швеція підписали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Згідно з документом, впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

Крім того, військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Як зазначили в Офісі президента, унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

До того ж Швеція буде підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Україна та Ісландія уклали угоду про гарантії безпеки

Україна та Ісландія підписали угоду про гарантії безпеки. Ісландія зобов’язалася надавати довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні.

Ісландія зобов'язалася не лише надавати допомогу Україні, але й сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

У рамках безпекової угоди Ісландія щороку протягом 2024-2028 років виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів) для України. Підтримка України триватиме впродовж 10 років - протягом усього терміну дії угоди.

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Як зазначається, унікальність угоди полягає у тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Країна буде приділяти особливу увагу жінкам-військовим.

Угода також стосується підтримки формули миру, санкцій проти Росії, відшкодування збитків, притягнення РФ до відповідальності, зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, енергетичної безпеки.

Україна та Норвегія підписали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Цього року Норвегія надасть Україні щонайменше близько 1,2 млрд євро військової допомоги. Загалом у довгострокову програму з підтримки України Норвегія заклала майже 6,4 млрд євро на 2023–2027 роки. Норвезька підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди.

Крім того, Норвегія допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків і вже фіксує чітку готовність передати винищувачі F-16.

До того ж Осло зробить вагомий внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи NASAMS, а також обладнання до них і навчатиме фахівців.

Україна та Норвегія працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Згідно з документом, Норвегія також підтримуватиме формулу миру, санкцій, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Також Норвегія працюватиме над майбутнім членством України в НАТО.

В Україні підняли тариф на світло

Кабінет міністрів України підвищив тариф на світло для населення.

Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 гривень за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 гривні, а за кожний наступний кіловат - підняти до 4,8 гривні.

За даними джерел РБК-Україна, нова ціна 4,32 гривні діятиме на всі кіловати. Тобто тариф підняли на 60%. І діятиме він до 1 травня 2025 року.

Це означає, що якщо лічильник "накрутив" умовні 150 кВт*год на місяць, то суми у платіжках зростуть із 396 до 648 гривень.

Судячи з проекту ухвали, який опублікував нардеп Ярослав Железняк, діятиме диференційований підхід на опалювальний сезон для тих, у кого електричне опалення.

США дозволили Україні бити американською зброєю по території Росії

Видання Politico повідомляло, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії.

Вчора прессекретар президента України Сергій Никифоров підтвердив, що Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Але США встановили обмеження.

А газета The Wall Street Journal повідомила, що нова політика США дозволить українським силам використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються російськими військами для здійснення нападу на Харків на північному сході України.

Але ця політика не дає Україні дозволу на використання ракет класу "земля-земля" більшої дальності ATACMS на території Росії.

Пізніше державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Байден справді дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російським угрупуванням поблизу кордону там, де це необхідно.

СБУ днями "погасила" ворожу РЛС в Криму, її вартість близько 100 млн доларів

У ніч з 29 на 30 травня дрони Служби безпеки України атакували комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ". Вартість комплексу становить 100 мільйонів доларів.

За словами джерел РБК-Україна, дрони були власною розробкою військових контррозвідників СБУ.

Комплекс був розташований біля Армянська. Він контролював ділянку фронту у 380 км та забезпечував терористам захист їх об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Після атаки засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів "Небо-СВУ". Після цього випромінювання більше не відстежувалось.

Спецоперація СБУ зробила ворожу ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.

Польща готує новий пакет допомоги Україні

Польща працює над новою військовою допомогою для України. Це буде вже 45-й пакет.

"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сили оборони вдарили з "Нептуна" по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ"

Сили оборони України атакували поромну переправу і нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Ударів було завдано ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Це сталося в ніч на 31 травня. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.