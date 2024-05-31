США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю. У Зеленського вказали на важливий нюанс

Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Але США встановили обмеження.

Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як зазначає The Guardian, це рішення дозволяє Україні використовувати ракетні системи HIMARS, які надали США, для завдання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах. За словами прес-секретаря президента, Україна почала отримувати позитивні сигнали з дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні. Також раніше журналіст "Голос Америки" Остап Яриш з посиланням на офіційного представника США повідомив, що президент Джо Байден нещодавно дав вказівку своїй команді впевнитися, що Україна має змогу використовувати надану зброю для ударів у відповідь по позиціях Росії, звідки готуються атаки на Харківську область.