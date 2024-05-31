Польща готує новий пакет допомоги Україні

Польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Це буде вже 45-й пакет.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організовуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - заявив він.

Допомога Україні від Польщі

З 24 лютого 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Польща стала одним із найстійкіших і найактивніших союзників українського народу.

Зокрема, Польща надала Україні значні обсяги озброєнь і боєприпасів, включно з танками, бронетехнікою, артилерією, ракетами, стрілецькою зброєю і безпілотниками.

Також Варшава ділиться розвідданими з Україною і допомагає в навчанні військових. Крім цього, Польща стала ключовим маршрутом доставки зброї та гуманітарної допомоги в Україну.

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що Варшава не може надати Україні системи Patriot.

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