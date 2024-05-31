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Понад 1300 окупантів та 39 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

П'ятниця 31 травня 2024 08:03
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Понад 1300 окупантів та 39 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1390 російських загарбників. Загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 507650 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 507650 (+1390) осіб ліквідовано;
  • танків - 7728 (+18) од;
  • бойових броньованих машин - 14935 (+22) од.;
  • артилерійських систем - 13140 (+39) од.;
  • РСЗВ - 1088 од.;
  • засоби ППО - 815 од.;
  • літаків - 357 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10587 (+55) од.;
  • крилатих ракет - 2229 (+7) од.;
  • кораблів/катерів - 27 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 17905 (+56) од.;
  • спеціальної техніки - 2164 (+11) од.

Понад 1300 окупантів та 39 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська.

Проте ЗСУ нещодавно відновили позиції в межах Вовчанська.

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