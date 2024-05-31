Понад 1300 окупантів та 39 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1390 російських загарбників. Загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 507650 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали: особового складу - 507650 (+1390) осіб ліквідовано;

танків - 7728 (+18) од;

бойових броньованих машин - 14935 (+22) од.;

артилерійських систем - 13140 (+39) од.;

РСЗВ - 1088 од.;

засоби ППО - 815 од.;

літаків - 357 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10587 (+55) од.;

крилатих ракет - 2229 (+7) од.;

кораблів/катерів - 27 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 17905 (+56) од.;

спеціальної техніки - 2164 (+11) од.