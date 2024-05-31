Понад 1300 окупантів та 39 артсистем за добу: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1390 російських загарбників. Загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 507650 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - 507650 (+1390) осіб ліквідовано;
- танків - 7728 (+18) од;
- бойових броньованих машин - 14935 (+22) од.;
- артилерійських систем - 13140 (+39) од.;
- РСЗВ - 1088 од.;
- засоби ППО - 815 од.;
- літаків - 357 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10587 (+55) од.;
- крилатих ракет - 2229 (+7) од.;
- кораблів/катерів - 27 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 17905 (+56) од.;
- спеціальної техніки - 2164 (+11) од.
Інститут вивчення війни прогнозує, що російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська.
Проте ЗСУ нещодавно відновили позиції в межах Вовчанська.
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