Соглашения по безопасности еще с тремя странами и обмен пленными: новости за 31 марта

В пятницу, 31 марта, Украина подписала соглашения по безопасности со Швецией, Исландией и Норвегией. Также вчера Украина вернула из российского плена 71 защитника и четырех гражданских.

Война России против Украины: последние новости

Украина вернула 71 защитника и четырех гражданских из плена РФ

В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 человек. Среди них -- 71 военнослужащий.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину", - сообщил президент Владимир Зеленский.

Из российского плена вернулись воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских.

Кроме того, глава МВД Украины Игорь Клименко добавил, что среди тех, кого удалось вернуть 29 сотрудников МВД Украины: 21 нацгвардеец, 7 пограничников и полицейский.

Также среди возвращенных - защитники Мариуполя, Змеиного, Гостомеля и 14 защитников Чернобыльской АЭС.

Украина и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

Согласно документу, в течение 2024-2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма пособия будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.

Кроме того, военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.

Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.

Как отметили в Офисе президента, уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.

Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.

Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, восстановлении, защите критической инфраструктуры.

К тому же, Швеция будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

Украина и Исландия заключили соглашение о гарантиях безопасности

Украина и Исландия подписали соглашение о гарантиях безопасности. Исландия обязалась оказывать долгосрочную экономическую, гуманитарную и оборонную поддержку Украине.

Исландия обязалась не только оказывать помощь Украине, но и содействовать ее будущему членству в ЕС и НАТО.

В рамках соглашения по безопасности Исландия ежегодно в течение 2024-2028 годов будет выделять по меньшей мере 4 млрд исландских крон (почти 30 млн долларов) для Украины. Поддержка Украины будет продолжаться в течение 10 лет - в течение всего срока действия соглашения.

Исландия готова финансировать, закупать и поставлять оборонные материалы и снаряжение, а также сотрудничать с Украиной для развития ее оборонной промышленности.

Как отмечается, уникальность соглашения заключается в том, что Исландия обязуется продолжать транспортировку в Украину военных грузов и оборудования от союзников по НАТО зафрахтованными грузовыми самолетами. Страна будет уделять особое внимание женщинам-военным.

Соглашение также касается поддержки формулы мира, санкций против России, возмещения ущерба, привлечения РФ к ответственности, укрепления социальной и гражданской инфраструктуры, энергетической безопасности.

Украина и Норвегия подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.

В этом году Норвегия предоставит Украине минимум около 1,2 млрд евро военной помощи. Всего в долгосрочную программу поддержки Украины Норвегия заложила почти 6,4 млрд евро на 2023-2027 годы. Норвежская поддержка Украины будет продолжаться в течение всего срока действия соглашения.

Кроме того, Норвегия будет помогать Украине развивать возможности в сфере современных боевых самолетов и уже фиксирует четкую готовность передать истребители F-16.

К тому же Осло внесет весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и будет обучать специалистов.

Украина и Норвегия будут работать над углублением оборонно-промышленного сотрудничества.

Согласно документу, Норвегия также будет поддерживать формулу мира, санкций, возмещение ущерба, привлечение агрессора к ответственности, а также помощь в экономическом восстановлении, гуманитарном разминировании, защите критической инфраструктуры и борьбе с российской пропагандой. Норвежские больницы и дальше будут оказывать помощь украинцам.

Также Норвегия будет работать над будущим членством Украины в НАТО.

В Украине подняли тариф на свет

Кабинет министров Украины повысил тариф на свет для населения.

Тариф на свет меняется с 1 июня 2024 года. Новый будет составлять 4,32 гривны за киловатт.

Отметим, что ожидалось, что тариф будет дифференцирован в зависимости от месячных объемов. В частности, для потребления до 100 кВт*ч предлагалось оставить действующую цену 2,64 грн, а за каждый последующий киловатт - поднять до 4,8 грн.

По данным источников РБК-Украина, новая цена 4,32 гривны будет действовать на все киловатт. То есть, тариф подняли на 60%. И будет действовать до 1 мая 2025 года.

Это значит, что если счетчик "накрутил" условные 150 кВт*ч в месяц, суммы в платежках вырастут с 396 до 648 гривен.

Судя по проекту постановления, опубликованному нардепом Ярославом Железняк, будет действовать дифференцированный подход на отопительный сезон для тех, у кого электрическое отопление.

США разрешили Украине избивать американским оружием по территории России

Издание Politico сообщало, что администрация президента США Джо Байдена разрешила Украине наносить удары американским оружием по территории России.

Вчера пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Украина получила от США разрешение на использование американского оружия для ударов по территории России. Но США установили ограничения.

А газета The Wall Street Journal сообщила, что новая политика США позволит украинским силам использовать артиллерию и запускать ракеты малой дальности с пусковых установок HIMARS против командных пунктов, складов оружия и других объектов на российской территории, которые используются российскими войсками для нападения на Харьков на северо-востоке Украины.

Но эта политика не дает Украине разрешения использовать ракет класса "земля-земля" большей дальности ATACMS на территории России.

Позже государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Байден действительно дал Украине разрешение на использование переданного американского оружия для ударов по России.

Украина может использовать американское оружие для своей защиты и бить по российским группировкам вблизи границы там, где это необходимо.

СБУ на днях "погасила" вражескую РЛС в Крыму, ее стоимость около 100 млн долларов

В ночь с 29 на 30 мая дроны Службы безопасности Украины атаковали комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" Стоимость комплекса составляет 100 миллионов долларов.

По словам источников РБК-Украина, дроны являлись собственной разработкой военных контрразведчиков СБУ.

Комплекс находился возле Армянска. Он контролировал участок фронта в 380 км и обеспечивал террористам защиту их объектов на территории временно оккупированного Крыма.

После атаки средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров "Небо-СВУ". После этого излучение больше не отслеживалось.

Спецоперация СБУ сделала вражескую ПВО "слепой" на значительном участке фронта.

Польша готовит новый пакет помощи Украине

Польша работает над новой военной помощью для Украины. Это будет уже 45-й пакет.

"Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы организовываем 45-й... Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро", - заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Силы обороны ударили из "Нептуна" по нефтяному терминалу в районе порта "Кавказ"

Силы обороны Украины атаковали паромную переправу и нефтяной терминал в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Удары были нанесены ракетами украинского производства из берегового ракетного комплекса "Нептун".

Это произошло в ночь на 31 мая. Накануне Силы обороны точными ударами вывели из строя паромы Керченской паромной переправы на территории оккупированного Крыма, которые курсировали в порт "Кавказ" и использовались для военной логистики агрессора.