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Не ATACMS. ЗМІ дізналися, якою зброєю США Україна зможе бити по Росії

США, П'ятниця 31 травня 2024 16:51
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Не ATACMS. ЗМІ дізналися, якою зброєю США Україна зможе бити по Росії Фото: ATACMS (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки дозволили Україні завдавати ударів по Росії використовуючи американську зброю, однак не всю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Нова політика США дозволить українським силам використовувати артилерію і запускати ракети малої дальності з пускових установок HIMARS проти командних пунктів, складів зброї та інших об'єктів на російській території, які використовуються російськими військами для здійснення нападу на Харків на північному сході України.

Але ця політика не дає Україні дозволу на використання ракет класу "земля-земля" більшої дальності ATACMS на території Росії.

За даними видання, вузька географічна сфера застосування є спробою адміністрації американського президента Джо Байдена допомогти Україні краще захиститися від триваючого наступу Росії, водночас обмеживши ризик переростання конфлікту в Україні у пряме зіткнення між Вашингтоном і Москвою.

Нагадаємо, що вчора Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Водночас в українського президента Володимира Зеленського вказали на важливий нюанс даного дозволу.

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