Байден таємно дозволив Україні бити по Росії, але не всюди, - Politico
Адміністрація президента США Джо Байдена таємно дозволила Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії. Але є обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Президент (Байден - ред.) нещодавно дав вказівку своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для вогню у відповідь в районі Харківської області. Так Україна може завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів по ній або готуються завдати удару", - розповіло джерело видання.
При цьому співрозмовник наголосив, що політика США щодо українських ударів углиб території Росії не змінилася.
Що передувало
Нагадаємо, США відкрито виступають проти українських ударів по російській території. Зокрема, Вашингтон розкритикував атаки українських захисників на нафтопереробні заводи РФ.
Також однією з умов передачі Україні далекобійної зброї від США є те, що її не використовуватимуть для атак на територію Росії.
Незважаючи на це, кілька західних країн все ж таки дозволили Україні використовувати передану зброю для ударів по території Росії.
Зокрема, сьогодні, 30 травня, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Україна може атакувати Росію у відповідності до міжнародного права.
Детальніше про те, які країни НАТО не проти ударів України по Росії їхньою зброєю, - у матеріалі РБК-Україна.
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