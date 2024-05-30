Байден таємно дозволив Україні бити по Росії, але не всюди, - Politico

Адміністрація президента США Джо Байдена таємно дозволила Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії. Але є обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

При цьому співрозмовник наголосив, що політика США щодо українських ударів углиб території Росії не змінилася.

"Президент (Байден - ред.) нещодавно дав вказівку своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю для вогню у відповідь в районі Харківської області. Так Україна може завдати удару у відповідь по російських силах, які завдають ударів по ній або готуються завдати удару", - розповіло джерело видання.

Що передувало

Нагадаємо, США відкрито виступають проти українських ударів по російській території. Зокрема, Вашингтон розкритикував атаки українських захисників на нафтопереробні заводи РФ.

Також однією з умов передачі Україні далекобійної зброї від США є те, що її не використовуватимуть для атак на територію Росії.

Незважаючи на це, кілька західних країн все ж таки дозволили Україні використовувати передану зброю для ударів по території Росії.

Зокрема, сьогодні, 30 травня, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Україна може атакувати Росію у відповідності до міжнародного права.

Детальніше про те, які країни НАТО не проти ударів України по Росії їхньою зброєю, - у матеріалі РБК-Україна.

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