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Україна та Ісландія уклали угоду про гарантії безпеки

Стокгольм, П'ятниця 31 травня 2024 14:10
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Україна та Ісландія уклали угоду про гарантії безпеки Фото: прем’єр-міністр Ісландії Бʼярні Бенедіктссон і президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Ісландія підписали угоду про гарантії безпеки. Ісландія зобов’язалася надавати довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Ісландія зобов'язалася не лише надавати допомогу Україні, але й сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

У рамках безпекової угоди Ісландія щороку протягом 2024-2028 років виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів) для України. Підтримка України триватиме впродовж 10 років - протягом усього терміну дії угоди.

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Як зазначається, унікальність угоди полягає у тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Країна буде приділяти особливу увагу жінкам-військовим.

Угода також стосується підтримки формули миру, санкцій проти Росії, відшкодування збитків, притягнення РФ до відповідальності, зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, енергетичної безпеки.

Повний текст угоди Україна та Ісландії - за посиланням.

Гарантії безпеки для України

Україна уклала угоди про гарантії безпеки вже з 14 країнами, серед них Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція та Ісландія.

Кожна з цих угод має спільні особливості, їх термін дії - 10 років. Проте також країна надає індивідуальні зобов'язання у рахування можливостей економіки, оборони тощо.

Видання Financial Times повідомляє, що Україна та США підпишуть угоду про гарантії безпеки на саміті G7, який відбудеться 13-15 червня в Італії.

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