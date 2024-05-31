Україна та Ісландія уклали угоду про гарантії безпеки

Україна та Ісландія підписали угоду про гарантії безпеки. Ісландія зобов’язалася надавати довгострокову економічну, гуманітарну та оборонну підтримку Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Ісландія зобов'язалася не лише надавати допомогу Україні, але й сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

У рамках безпекової угоди Ісландія щороку протягом 2024-2028 років виділятиме щонайменше 4 млрд ісландських крон (майже 30 млн доларів) для України. Підтримка України триватиме впродовж 10 років - протягом усього терміну дії угоди.

Ісландія також готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

Як зазначається, унікальність угоди полягає у тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Країна буде приділяти особливу увагу жінкам-військовим.

Угода також стосується підтримки формули миру, санкцій проти Росії, відшкодування збитків, притягнення РФ до відповідальності, зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, енергетичної безпеки.

Повний текст угоди Україна та Ісландії - за посиланням.