В США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії: не лише Харківський напрямок

Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російським угрупуванням поблизу кордону там, де це необхідно.

Про це розповів представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки .

На питання журналіста, щодо того, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумська область, представник Ради нацбезпеки США заявив, що Україна може захищатись, так, як це необхідно.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", - наголосив Карпентер.