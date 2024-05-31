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В США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії: не лише Харківський напрямок

Україна, П'ятниця 31 травня 2024 17:45
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В США уточнили "межі" дозволу ударів по Росії: не лише Харківський напрямок Фото: Україна може бити американською зброєю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна може використовувати американську зброю для свого захисту і бити по російським угрупуванням поблизу кордону там, де це необхідно.

Про це розповів представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

На питання журналіста, щодо того, чи дозвіл на удари по РФ стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумська область, представник Ради нацбезпеки США заявив, що Україна може захищатись, так, як це необхідно.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", - наголосив Карпентер.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні вперше підтвердив, що президент США Джо Байден дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

Детальніше про те, що це рішення дає українській армії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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