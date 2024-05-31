Україна та Швеція підписали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон у Стокгольмі підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Згідно з документом, впродовж 2024–2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на близько 6,5 млрд євро, що приблизно становитиме 2,2 млрд євро на рік. Сума допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

Крім того, військова підтримка України охоплює авіацію та протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, посилення морської безпеки, сприяння розмінуванню й безпілотні апарати.

Швеція вже надала й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer і бойові машини CV90, щодо яких партнери також опрацьовуватимуть можливості спільного виробництва.

Як зазначили в Офісі президента, унікальною частиною угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890, а також перспектива передачі Україні літаків JAS 39 Gripen, включно з відповідним навчанням.

Швеція також підтримуватиме розвиток сучасного оборонно-промислового потенціалу України та розвиватиме двосторонню співпрацю щодо локалізації, ремонту, технічного обслуговування та виробництва шведської оборонної продукції в Україні.

Окремі блоки угоди стосуються підтримки формули миру, санкцій, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності, а також допомоги нашій країні в економічному відновленні, відбудові, захисті критичної інфраструктури.

До того ж Швеція буде підтримувати Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.