СБУ днями "погасила" ворожу РЛС в Криму, її вартість близько 100 млн доларів, - джерело
У ніч з 29 на 30 травня дрони Служби безпеки України (СБУ) атакували комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ". Вартість комплексу становить 100 мільйонів доларів.
Про це РБК-Україна розповіли проінформовані джерела.
За словами джерел, дрони були власною розробкою військових контррозвідників СБУ.
Що відомо про РЛС
Комплекс був розташований біля Армянська. Він контролював ділянку фронту у 380 км та забезпечував терористам захист їх об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.
Після атаки засоби космічної розвідки зафіксували вимкнення випромінювання радарів "Небо-СВУ". Після цього випромінювання більше не відстежувалось.
Спецоперація СБУ зробила ворожу ППО "сліпою" на значній ділянці фронту.
Атака на Крим у ніч з 29 на 30 травня
Додамо, що у ніч з 29 на 30 травня наші бійці вразили в Криму два російські катери типу "Тунець". Варто додати й те, що це не перший випадок знищення цих катерів. Як приклад, їх атакували й минулого року.
Пізніше в Головному управління розвідки (ГУР) розповіли, що розвідники уразили чотири катери типу "Тунець", а не два.
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