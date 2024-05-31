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У США вперше підтвердили, що Байден дозволив Україні бити по Росії

Прага, П'ятниця 31 травня 2024 16:30
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У США вперше підтвердили, що Байден дозволив Україні бити по Росії Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Джо Байден справді дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Він зазначив, що після початку наступу росіян на Харківську область Україна запросила у США дозвіл на використання американської зброї для оборони. Це стосується атак на ворожих солдатів, які зосереджені з іншої сторони кордону.

"Це дійшло до президента (США Джо Байдена - ред.), і, як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що робили, тобто, при необхідності, адаптуватися і пристосовуватися", - наголосив держсекретар.

Що передувало

Нагадаємо, поки інформація про те, що США дозволили Україні завдавати ударів своєю зброєю по території Росії, з'являлася лише у західних ЗМІ. Вони посилалися на неназвані джерела.

Журналісти писали про те, що Вашингтон дав дозвіл бити тільки по тій ділянці території РФ, яка прилягає до Харківської області.

До цього в США неодноразово заявляли, що вони не дозволяють Україні використовувати свою зброю для атак на російську територію.

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