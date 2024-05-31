У США вперше підтвердили, що Байден дозволив Україні бити по Росії

Президент США Джо Байден справді дав Україні дозвіл на використання переданої американської зброї для ударів по Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію державного секретаря США Ентоні Блінкена.

" Це дійшло до президента (США Джо Байдена - ред.), і, як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою . Надалі ми продовжуватимемо робити те, що робили, тобто, при необхідності, адаптуватися і пристосовуватися", - наголосив держсекретар.

Він зазначив, що після початку наступу росіян на Харківську область Україна запросила у США дозвіл на використання американської зброї для оборони. Це стосується атак на ворожих солдатів, які зосереджені з іншої сторони кордону.

Що передувало

Нагадаємо, поки інформація про те, що США дозволили Україні завдавати ударів своєю зброєю по території Росії, з'являлася лише у західних ЗМІ. Вони посилалися на неназвані джерела.

Журналісти писали про те, що Вашингтон дав дозвіл бити тільки по тій ділянці території РФ, яка прилягає до Харківської області.

До цього в США неодноразово заявляли, що вони не дозволяють Україні використовувати свою зброю для атак на російську територію.

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