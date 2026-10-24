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Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: яка нова дата

20:04 24.10.2026 Сб
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать: яка нова дата Фото: українські військові (Getty Images)
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Воєнний стан та мобілізацію в Україна наступного тижня знову продовжать ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Як очікується, найближчим часом президент Володимир Зеленський внесе в Раду пропозиції щодо продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів - з 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року.

"У понеділок, 26 жовтня, буде голосування в Раді", - повідомив нардеп, зазначивши, що це продовження буде вже 21-им.

В Україні спливає черговий термін воєнного стану та мобілізації: як працює процедура продовження

В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації, термін яких продовжують кожні 90 днів. Чинний період, ухвалений влітку, завершується 31 жовтня 2026 року.

Процедура продовження

Продовження дії особливого правового режиму та мобілізаційних заходів відбувається за чітко визначеною законодавчою процедурою:

Ініціатива президента: глава держави видає два окремі укази - про продовження терміну дії воєнного стану та про продовження загальної мобілізації.

Затвердження парламентом: Документи подаються на розгляд до Верховної Ради України.

Набуття чинності: Народні депутати голосують за затвердження президентських указів, після чого оновлені строки офіційно набувають чинності.

Передісторія

Останнє рішення про продовження було ухвалене в липні 2026 року. Тоді президент України підписав відповідні укази:
№ 596/2026 - про продовження дії воєнного стану;
№ 597/2026 - про продовження строків проведення загальної мобілізації.

Обидва документи передбачали продовження правового режиму на 90 діб - до 31 жовтня 2026 року.

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