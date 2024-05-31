Сили оборони вдарили з "Нептуна" по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ"

Сили оборони України атакували нафтовий термінал в районі порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ. Ударів було завдано ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, ударні безпілотники уразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

Ураження підтверджують вибухи, результати атаки дорозвідуються. Операція була проведена в координації з іншими підрозділами Сил оборони України.

"Ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу "Нептун" ", - йдеться у повідомленні.

Це сталося в ніч на 31 травня. Напередодні Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Ударна група угруповання сил і засобів Військово-морських сил ЗС України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ" у Краснодарському краї.

Що цього передувало

В ніч на 31 травня у Краснодарському краї Росії знову лунали вибухи. У мережі писали про атаку. Про це також говорив і місцевий губернатор. Він заявив, що через атаку постраждала інфраструктура нафтобази, нібито горіли три цистерни з нафтопродуктами.

У мережі повідомляли, що був атакувала нафтобаза у порту "Кавказ".

Додамо, що вчора, 30 травня, українські військові вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Були пошкоджені два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення. Один з них сів на мілину та заблокував роботу переправи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.