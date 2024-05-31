В Україні підняли тариф на світло: як зміняться суми у платіжках вже влітку

Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року. Новий становитиме 4,32 гривень за кіловат.

Зазначимо, очікувалося, що тариф буде диференційованим залежно від місячних обсягів. Зокрема, для споживання до 100 кВт*год пропонувалося залишити діючу ціну 2,64 гривень, а за кожний наступний кіловат - підняти до 4,8 гривень.

За даними джерел РБК-Україна, нова ціна 4,32 гривень діятиме на всі кіловати. Тобто тариф підняли на 60%. І діятиме він до 1 травня 2025 року.

Чому підвищили тариф на світло

На період воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та тепло. Але він не стосується електрики та холодної води.

Рішення щодо цін на електроенергію для населення готувалося протягом кількох тижнів. Через те, що після російських ударів навесні 2024 року склалася критична ситуація в енергосистемі. Через дефіцит генерації у травні знову поверталися до графіків.

За підрахунками Міністерства енергетики, внаслідок російських атак в Україні втрачено близько 8 ГВт генеруючих потужностей. Підвищення тарифів має забезпечити надходження коштів на ремонти. Щоб у тому числі пройти наступний осінньо-зимовий період.

Наприклад, минулого року втрата потужностей оцінювалась у 3 ГВт. І підвищення до 2,64 гривень допомогло відновити їх до зими.

У мирний час Україна зазвичай заходила в осінньо-зимовий період із запасом міцності близько 40%. На початок минулої зими він становив близько 5-8%, а зараз резервного обладнання не вистачає на 20-30%.

Національний банк України на початку травня прогнозував швидке та суттєве зростання тарифів на електроенергію. У березні про підвищення йшлося у меморандумі з МВФ. Як заявляли в Міненерго, стабілізація системи вимагатиме поступового підвищення тарифів з метою відшкодування витрат.

Примітно, що наприкінці квітня Кабінет міністрів продовжував діючий тариф лише на місяць. Що вже свідчило про можливе підвищення у червні.

Як підвищувався тариф на світло в Україні

Нинішній тариф у 2,64 гривень за кіловат діє з 1 червня 2023 року. Тоді ж Кабінет міністрів скасував диференційований підхід.

До цього українці платили по 1,44 гривень за споживання до 250 кВт*год на місяць. Кожен наступний кіловат коштував 1,68 гривень.

Найдешевші кіловати були у 1990-х. У 1996-1997 роках мінімальний тариф на світло для міського населення становив 8,3 копійки. У 1998-му з'явився единий тариф 11 копійок, через рік його підвищили до 15,6 копійок.

У 2006 році мінімальна ціна зросла до 24,4 копійок, з 2011-го застосовувалася для тих, хто споживав менше 150 кВт*год на місяць. У країні діяв диференційований підхід не лише за обсягами, а й за місцем проживання місто/сільська місцевість.

У 2012 році мінімальний тариф за споживання до 150 кВт*год на місяць зріс до 28 копійок. У 2014 році - до 30,8 копійок, у 2015-му - спочатку до 36,6 копійок для тих, хто споживав менше 100 кВт*год, потім до 45,6 копійок, у 2016-му - спочатку до 57 копійок, потім до 71,4 копійки.