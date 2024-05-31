У Вовчанську під час обстрілу РФ було поранено волонтера зі Швейцарії
Російські терористи не припиняють обстріляти Харківську область. Так, внаслідок ворожої атаки 30 травня у Вовчанську було поранено волонтера зі Швейцарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Офісу генерального прокурора.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли село Шестакове Чугуївського району. Поранення отримали двоє чоловіків. Пошкоджено житлові будинки, будівлі ферми.
30 травня через ворожий обстріл у Вовчанську було поранено волонтера зі Швейцарії. Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Ситуація у Харківській області
Нагадаємо, останнім часом російські війська посилили обстріли Харкова та області. Місто фактично щодня перебуває під ворожими ударами.
Зокрема, цієї ночі російська армія випустила по Харкову ракети С-300 з Бєлгородської області. Була зруйнована п'ятиповерхівка в одному з районів. Також було влучання на територію підприємства. Загинуло 6 осіб, ще понад 20 поранено.
Крім того, окупанти почали наступ у Харківській області. Наразі тривають бойові дії у районі міста Вовчанськ.
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