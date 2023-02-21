Байден відвідав Україну та нова військова допомога від США: новини за 20 лютого

Війна Росії проти України: останні новини

Байден приїхав в Україну

Президент США Джо Байден прибув у Київ з неанонсованим візитом. Це перша поїздка американського лідера в Україну з початку його каденції.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив візит американського лідера Джо Байдена до Києва 20 лютого.

США виділяють Україні військовий пакет на 460 млн доларів

Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 460 млн доларів.

За даними Пентагону, до нового пакету допомоги увійдуть:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

снаряди для 155-мм артилерії;

снаряди для 120-мм мінометів;

4 радари повітряного спостереження;

протитанкові системи Javelin;

близько 2000 протитанкових ракет;

4 машини групи вогневої підтримки піхоти Bradley;

2 тактичні ремонтні транспортні засоби;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

тактичні системи безпечного зв'язку;

прилади нічного бачення;

запасні частини та інше обладнання.

Сьогоднішній візит Байдену до України найважливіший за всю історію відносин, - Зеленський

"Сьогоднішній візит президента США Джо Байдена до Києва є найважливішим в історії двосторонніх відносин між країнами. Результати переговорів будуть відчутними у зміцненні оборони України", - заявив Зеленський.

За його словами, він провів "змістовні переговори" з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними у зміцненні оборонних можливостей України.

"Обговорили також питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну", - заявив Зеленський, наголосивши, що "російські спроби реваншу не матимуть шансу".

Кулеба: зараз є чітке відчуття підготовки України до великої битви

Україна зараз готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах. Тому зараз потрібна максимальна підтримка нашої країни з боку союзників.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може призвести до додаткових рішень щодо підтримки України.

"Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні", - наголосив Кулеба.

Україна хоче отримати нову програму від МВФ

Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду нову програму на 15 мільярдів доларів.

Під час зустрічі із головою МВФ Крісталіною Георгієвою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив механізми фінансової підтримки України.

"Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів", - заявив він.

Блінкен обговорив з Ердоганом підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем переговорів стала підтримка України у війні з Росією.

У відомстві зазначають, що в ході переговорів Блінкен запевнив у наданні всієї необхідної допомоги Туреччині після землетрусів і висловив співчуття всім людям, які постраждали через катаклізм.

"Вони також обговорили підтримку України в її захисті від російської агресії та наголосили на необхідності більш тісної роботи з двосторонніх питань, включаючи оборону, енергетику, торгівлю та колективну безпеку", - додали в Держдепі.

Євросоюз запровадить нові санкції проти росіян за депортацію українських дітей

Євросоюз планує розширити санкційний список проти росіян. До нього, ймовірно, потраплять чиновники країни-агресора, які причетні до депортації українських дітей.

За інформацією видання, у проекті санкцій сказано, що обмеження запровадять проти міністра сім'ї Башкирії Ленари Іванової, заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та омбудсмена Тетяни Москалькової. Їм загрожує заборона на видачу віз та заморожування активів за допомогу в організації масових викрадень українських дітей з окупованих територій України.

У EUobserver уточнюють, що Іванова була "однією з ключових осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей до Росії та їхнього подальшого незаконного усиновлення російськими сім'ями". Духін також сприяв незаконному усиновленню українських дітей та намагався забезпечити їм громадянство РФ.

Португалія готова відправити танки Leopard 2 в Україну наступного місяця

Португалія готова відправити в Україну три бойові танки Leopard 2A6 вже у березні.

"Рішення було прийнято в рамках поточних контактів з союзниками та партнерами", - йдеться у повідомленні.

CNN зазначає, що кілька країн запропонували передати сучасні танки в Україну, хоча не всі підтвердили, яку саме кількість вони планують надіслати.

У Туреччині внаслідок нових землетрусів постраждали вісім людей

У Туреччині внаслідок серії сильних землетрусів, що сталися сьогодні, постраждали щонайменше вісім людей. Вони госпіталізовані.

"Ми знаємо, що цей землетрус був незалежним землетрусом. Наразі після землетрусу магнітудою 6,4 стався близько 20 афтершоків. У нас 8 поранених", - заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай.

Прогноз погоди на сьогодні

В Україні сьогодні, 21 лютого, на сході та північному сході очікується дощ зі снігом, шквальний вітер, ожеледиця. Але на заході та півдні термометри покажуть до +12 градусів.

Опади

Хмарно. Дощ, вночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, вдень у східних та північно-східних областях з мокрим снігом.

Вітер та ожеледиця

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 0-5° тепла, на Лівобережжі 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, на заході та півдні країни 7-12°.