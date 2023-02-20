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Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади: пошкоджено будинок, є поранені

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Миколаїв, Понеділок 20 лютого 2023 09:00
Росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади: пошкоджено будинок, є поранені Фото: росіяни обстріляли Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 20 лютого, російські окупанти обстріляли Куцурубську та Очаківську громади. В першій - пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаъвської ОВА Віталія Кіма.

Так, вчора, 19 лютого, о 18:20 внаслідок артилерійського обстрілу населеного пункту Куцурубської громади пошкоджено приватний будинок та господарські будівлі.

"Мешканці будинку отримали легкі поранення", - розповів він.

Також, за словами Кіма, ввечері, 19 лютого, о 18:27 та 18:43, під артилерійськими ударами була акваторія та портова інфраструктура Очаківської громади.

"Постраждалих немає", - додав очільник регіону, додавши, що у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Як повідомлялося, на ранок неділі, 19 лютого, російські окупанти обстріляли Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області. У Миколаєві без атак.

Нагадаємо, вранці у суботу, 18 лютого, російські війська обстріляли Очаківську громаду. Пошкоджено житлові будинки, почалася пожежа.

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Миколаїв Миколаївська область
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