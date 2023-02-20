Шквали, ожеледиця та опади, але до +12. Синоптики розповіли про погоду на завтра

В Україні завтра, 21 лютого, на сході та північному сході очікується дощ зі снігом, шквальний вітер, ожеледиця. Але на заході та півдні термометри покажуть до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Опади

Хмарно. Дощ, вночі в Україні, крім заходу та крайнього півдня, вдень у східних та північно-східних областях з мокрим снігом.

Вітер та ожеледиця

На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, в Україні пориви 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 0-5° тепла, на Лівобережжі 0-5° морозу; вдень 3-8° тепла, на заході та півдні країни 7-12°.

Як повідомлялося, погода в Україні найближчим часом погіршиться. Сьогодні очікується шквальний вітер майже по всій країні.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.