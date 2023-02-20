Найближчими днями РФ планує перекинути до 5 тисяч військових з-під Маріуполя на Вугледар

Фото: Росія готує підкріплення свого угруповання в районі Вугледару Донецької області (GettyImages)

Російські військові, розміщені в Нікольському районі, протягом наближчих двох днів будуть перекинуті безпосередньо на фронт. Найбільш вірогідний напрям - Вугледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.