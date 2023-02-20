ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поселились "лелеки": одеським розвідникам передали українські БПЛА (фото)

Новость на русском →
Понеділок 20 лютого 2023 14:41
Поселились "лелеки": одеським розвідникам передали українські БПЛА (фото) Фото: українські військові з БПЛА "Лелека-100" (facebook.com/35obrmp)
Автор: Сергій Пишкін

Розвідникам одеської бригади морської піхоти передали БПЛА "Лелека-100". Вже незабаром він розпочне свою роботу проти ворогів України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Збройних сил України.

"Знайомтесь, це безпілотний літальний апарат, призначений для ведення розвідки. Він має назву "Лелека-100". Комплекс складається з двох літаків з наземними станціями, денною і нічною оптикою, запчастин, інструментів й розхідників", - додає пресслужба.

Зазначається, що "пташка" здатна піднятись у повітря на 2 кілометри, проводити розвідку й коригувати вогонь на глибину до 50 кілометрів. Водночас БПЛА працює в будь-яку пору доби.

"Що стосується даного комплексу, то найближчим часом він розпочне свою роботу та буде знаходити з неба ворожі позиції, передавати інформацію прямо з поля бою. А далі вже черга за іншими підрозділами, котрі охоче будуть знищувати окупантів, заблукавших на українській землі", - пише пресслужба.

Фото: українські військові з БПЛА "Лелека-100" (facebook.com/35obrmp)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Одеса
NEWS
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна