Байден посетил Украину и новая военная помощь от США: новости за 20 февраля

Война России против Украины: последние новости

Байден приехал в Украину

Президент США Джо Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это первая поездка американского лидера в Украину с начала его каденции.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил визит американского лидера Джо Байдена в Киев 20 февраля.

США выделяют Украине военный пакет на 460 млн долларов

Соединенные Штаты Америки выделяют Украине новый пакет военной помощи в 460 млн долларов.

По данным Пентагона, в новый пакет помощи войдут:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

снаряды для 155-мм артиллерии;

снаряды для 120-мм минометов;

4 радара воздушного наблюдения;

противотанковые системы Javelin;

около 2000 противотанковых ракет;

4 машины группы огневой поддержки пехоты Bradley;

2 тактических ремонтных транспортных средств;

противопехотные боеприпасы Claymore;

тактические системы безопасной связи;

приборы ночного видения;

запасные части и другое оборудование.

Сегодняшний визит Байдена в Украину самый важный за всю историю отношений, - Зеленский

"Сегодняшний визит президента США Джо Байдена в Киев является важнейшим в истории двусторонних отношений между странами. Результаты переговоров будут ощутимы в укреплении обороны Украины", - заявил Зеленский.

По его словам, он провел "содержательные переговоры" с президентом США, а результаты этого визита, безусловно, будут ощутимы в укреплении оборонных возможностей Украины.

"Обсудили также вопросы дальнобойного оружия и оружия, которое еще может поставляться в Украину", - заявил Зеленский, подчеркнув, что "российские попытки реванша не будут иметь шанса".

Кулеба: сейчас есть четкое чувство подготовки Украины к великой битве

Украина сейчас готовится к большому сражению на дипломатическом и военном фронтах. Поэтому сейчас необходима максимальная поддержка нашей страны со стороны союзников.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая состоится на днях в Польше, может привести к дополнительным решениям по поддержке Украины.

"Сейчас, понимаете, есть четкое ощущение, что мы готовимся к большому сражению на поле боя и к сражению на дипломатическом поле боя. И сейчас нужна максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине", - подчеркнул Кулеба.

Украина хочет получить новую программу от МВФ

Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу в 15 миллиардов долларов.

В ходе встречи с главой МВФ Кристиной Георгиевой премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил механизмы финансовой поддержки Украины.

"Мы добились успехов в реализации Мониторинговой программы, в частности финализировали выполнение всех структурных маяков. Поэтому рассчитываем на начало новой многолетней обширной программы объемом более 15 млрд долларов", - заявил он.

Блинкен обсудил с Эрдоганом поддержку Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем переговоров стала поддержка Украины в войне с Россией.

В ведомстве отмечают, что в ходе переговоров Блинкен заверил в оказании всей необходимой помощи Турции после землетрясений и выразил соболезнования всем пострадавшим из-за катаклизма людям.

"Они также обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и отметили необходимость более тесной работы по двусторонним вопросам, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность", - добавили в Госдепе.

Евросоюз введет новые санкции против россиян за депортацию украинских детей

Евросоюз намерен расширить санкционный список против россиян. В него, вероятно, попадут чиновники страны-агрессора, причастные к депортации украинских детей.

По информации издания, в проекте санкций сказано, что ограничения будут введены против министра семьи Башкирии Ленары Ивановой, заместителя главы правительства Московской области Вячеслава Духина и омбудсмена Татьяны Москальковой. Им грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных территорий Украины.

В EUobserver уточняют, что Иванова была "одним из ключевых лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их дальнейшему незаконному усыновлению российскими семьями". Духин также способствовал незаконному усыновлению украинских детей и пытался обеспечить гражданство РФ.

Португалия готова отправить танки Leopard 2 в Украину в следующем месяце

Португалия готова отправить в Украину три боевых танка Leopard 2A6 уже в марте.

"Решение было принято в рамках текущих контактов с союзниками и партнерами", - говорится в сообщении.

CNN отмечает, что несколько стран предложили передать современные танки в Украину, хотя не все подтвердили, какое количество они планируют прислать.

В Турции в результате новых землетрясений пострадали восемь человек

В Турции в результате серии сильных землетрясений, которые произошли сегодня, пострадали по меньшей мере восемь человек. Они госпитализированы.

"Мы знаем, что это землетрясение было независимым землетрясением. Сейчас после землетрясения магнитудой 6,4 произошло около 20 афтершоков. У нас 8 раненых", - заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

Прогноз погоды на сегодня.

В Украине сегодня, 21 февраля, на востоке и северо-востоке ожидается дождь со снегом, шквальный ветер, гололедица. Но на западе и юге термометры покажут до +12 градусов.

Осадки

Облачно. Дождь ночью в Украине, кроме запада и крайнего юга, днем в восточных и северо-восточных областях с мокрым снегом.

Ветер и гололед

На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с.

Температура воздуха

Температура ночью 0-5° тепла, на Левобережье 0-5° мороза; днем 3-8° тепла, на западе и юге страны 7-12°.