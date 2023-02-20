Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба

Союзники пообіцяли збільшити кількість ППО для України, що значно посилить захист нашого неба. Але які саме це будуть системи - партнери оголосять про це самостійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю виданню "Бабель".

"Партнери взяли зобовʼязання щодо збільшення кількості систем ППО - тих, які вже є, але їх буде більше разом із ракетами. З поваги до партнерів я не називаю, яких саме, бо вони хочуть самі розказати. Я можу сказати, що це суттєво підвищить рівень захисту нашого неба", - каже Резніков.

За його словами, вже йшлося переговорами із союзниками щодо тих систем, які в Україні не працюють, але українці на них навчаються, тож наразі "фіналізуються технічні рішення".

"Можливо, до 24 лютого партнери зроблять певні оголошення", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, нещодавно в Німеччині заявили про швидке просування навчання українців на Patriot.

Додамо, в Італії підтвердили намір передати Україні системи ППО SAMP-T разом із Францією. Військові вже вирушили на навчання і мають повернутися в Україну разом із системами ППО.

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