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Кулеба: зараз є чітке відчуття підготовки України до великої битви

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 19:02
Кулеба: зараз є чітке відчуття підготовки України до великої битви Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна зараз готується до великої битви на дипломатичному та військовому фронтах. Тому зараз потрібна максимальна підтримка нашої країни з боку союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Міністр розповів, що зустріч лідерів країн східного флангу НАТО, яка днями відбудеться у Польщі, може призвести до додаткових рішень щодо підтримки України.

"Зараз, розумієте, є чітке відчуття, що ми готуємося до великої битви на полі бою та до битви на дипломатичному полі бою. І зараз потрібна максимальна мобілізація всіх друзів, усіх тих, хто дієво допомагає Україні", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо,раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія вже розпочала свій новий наступ в Україні, атаки ворога спостерігаються на кількох напрямках.

Також ми писали, що глава Міноборони Британії Бен Уоллес висміяв новий наступ росіян, оскільки вони просуваються на метри ціною тисяч життів.

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