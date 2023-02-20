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У Туреччині внаслідок нових землетрусів постраждали вісім людей

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Понеділок 20 лютого 2023 21:04
У Туреччині внаслідок нових землетрусів постраждали вісім людей Фото: У Туреччині внаслідок нових землетрусів постраждали вісім людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Туреччині внаслідок серії сильних землетрусів, що сталися сьогодні, постраждали щонайменше вісім людей. Вони госпіталізовані.

Про це заявив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми знаємо, що цей землетрус був незалежним землетрусом. Наразі після землетрусу магнітудою 6,4 стався близько 20 афтершоків. У нас 8 поранених", - заявив він.

За інформацією AFAD, землетрус магнітудою 6,4 стався з епіцентром у затоці Хатай. Глибина землетрусу становила 16,74 кілометра.

Після цього стався ще один землетрус магнітудою 5,8 цього разу в районі Самандаг у Хатаї. Глибина землетрусу силою 5,8 бала становила 7 кілометрів.

Рятувальники досліджують, чи є ті, хто знаходяться під завалами після сильних землетрусів.

Нагадаємо, 19 лютого, стало відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині, які сталися 6 лютого, перевищила 40 тисяч людей.

Крім того, 18 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1.

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