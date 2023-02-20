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Сьогоднішній візит Байдену до України найважливіший за всю історію відносин, - Зеленський

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 13:05
Сьогоднішній візит Байдену до України найважливіший за всю історію відносин, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Сьогоднішній візит президента США Джо Байдена до Києва є найважливішим в історії двосторонніх відносин між країнами. Результати переговорів будуть відчутними у зміцненні оборони України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на брифінгу з Джо Байденом, передає кореспондент РБК-Україна.

"Цей перший за 15 років візит президента США до України - найважливіший за всю історію українсько-американських відносин. Саме в цей період, тому що цей період - найскладніший період, коли наша держава б'ється за свою свободу та свободу всіх європейців, усіх людей вільного світу", - сказав Зеленський.

За його словами, він провів "змістовні переговори" з президентом США, а результати цього візиту, безумовно, будуть відчутними у зміцненні оборонних можливостей України.

"Обговорили також питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може поставлятися в Україну", - заявив Зеленський, наголосивши, що "російські спроби реваншу не матиме шансу".

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув президент США Джо Байден. Він з Володимиром Зеленським вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотки.

Крім того, Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги для України на 500 млн доларів.

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