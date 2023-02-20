Український екіпаж зробив перший постріл з танку Leopard 2A6 (відео)

Українські військові активно навчаються на танках Leopard 2A6 у Німеччині та один з екіпажів зробив перший постріл з бойової машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку посла України у Німеччині Олексій Макеєва.

"Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", - додав Макеєв.

Зазначається, що це відбулось під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер в Німеччині.

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard2A6", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові у понеділок, 13 лютого, розпочали навчання на танках Leopard 2 у Німеччині.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Польща прагне скоротити час навчання українських військових на бойових танках Leopard із десяти до п'яти тижнів.

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