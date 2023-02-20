Блінкен обговорив з Ердоганом підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем переговорів стала підтримка України у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

У відомстві зазначають, що в ході переговорів Блінкен запевнив у наданні всієї необхідної допомоги Туреччині після землетрусів і висловив співчуття всім людям, які постраждали через катаклізм.

"Вони також обговорили підтримку України в її захисті від російської агресії та наголосили на необхідності більш тісної роботи з двосторонніх питань, включаючи оборону, енергетику, торгівлю та колективну безпеку", - додали в Держдепі.