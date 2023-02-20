Блінкен обговорив з Ердоганом підтримку України
Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем переговорів стала підтримка України у війні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.
У відомстві зазначають, що в ході переговорів Блінкен запевнив у наданні всієї необхідної допомоги Туреччині після землетрусів і висловив співчуття всім людям, які постраждали через катаклізм.
"Вони також обговорили підтримку України в її захисті від російської агресії та наголосили на необхідності більш тісної роботи з двосторонніх питань, включаючи оборону, енергетику, торгівлю та колективну безпеку", - додали в Держдепі.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наголосив, що його країна не продавала Росії товари, які можуть бути використані для війни.
Також ми писали, що США анонсували виділення 100 млн доларів на допомогу Туреччині та Сирії після землетрусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.