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Україна хоче отримати нову програму від МВФ: деталі

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 19:35
Україна хоче отримати нову програму від МВФ: деталі Фото: голова МВФ Крісталіна Георгієва та прем'єр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Валерія Поліщук

Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду нову програму на 15 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Під час зустрічі із головою МВФ Крісталіною Георгієвою Шмигаль обговорив механізми фінансової підтримки України.

"Ми досягли успіхів у реалізації Моніторингової програми, зокрема фіналізували виконання всіх структурних маяків. Тож розраховуємо на започаткування нової багаторічної великої програми обсягом понад 15 млрд доларів", - заявив він.

За його словами, програма з МВФ складатиметься з двох частин:

  • негайна фінансова підтримка України;
  • підтримка структурних реформ, що сприяють відновленню.

Нагадаємо, раніше міністр економіки та фінансів Франції Бруно ле Мера закликав МВФ виділити 15 млрд євро на підтримку України.

Раніше повідомлялося, що МВФ завершить підготовку програми підтримки України. На даному етапі роботи над ним – план має бути схвалений керівництвом Фонду.

Крім того, Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Наразі цю домовленість має затвердити керівництво організації.

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