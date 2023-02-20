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Зеленський підтвердив візит Байдена до Києва

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Київ, Понеділок 20 лютого 2023 12:12
Зеленський підтвердив візит Байдена до Києва Фото: амеркианський лідер Джо Байден та президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський підтвердив візит американського лідера Джо Байдена до Києва 20 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Зеленський зазначив, що візит Байдена важливий для України та українців.

Нагадаємо, раніше у мережі опублікували відео, як Джо Байден та Володимир Зеленський вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України.

Детальніше про візит американського президента до України - у матеріалі РБК-Україна.

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