Зеленський підтвердив візит Байдена до Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Зеленський зазначив, що візит Байдена важливий для України та українців.

Нагадаємо, раніше у мережі опублікували відео, як Джо Байден та Володимир Зеленський вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні у столиці України.

Детальніше про візит американського президента до України - у матеріалі РБК-Україна.

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