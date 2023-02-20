США виділяють Україні військовий пакет на 460 млн доларів: що туди увійде

Про це повідомляє РБК-Україна на Twitter репортерки Bloomberg Дженніфер Джейкобс.

Зазначимо, у рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.

Нагадаємо, попередній американський військовий пакет на 2,2 млрд доларів для України включав боєприпаси для ствольної та реактивної артилерії, зенітки, засоби ППО Hawk та інші засоби.

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