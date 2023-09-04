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Арешт Коломойського та відставка Резнікова: новини за вихідні

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 08:15
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Арешт Коломойського та відставка Резнікова: новини за вихідні Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Каріна Левицька

Шевченківський суд Києва арештував олігарха Ігоря Коломойського, а український президент Володимир Зеленський звільнив з посади міністра оборони України Олексія Резнікова.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.

Війна РФ проти України

Новини за 2 вересня:

Новини за 3 вересня:

Арешт Коломойського

В суботу, 2 вересня, Служба безпеки України повідомила, що олігарху Ігорю Коломойському було оголошено підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон.

Після перегляду справи Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.

Відставка Резнікова

Під час вечірнього відеозвернення український президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.

Зеленський також назвав ім'я того, хто замінити Резнікова.

У Раді розповіли, хто може стати новим міністром культури

Верховна рада може найближчим часом призначити нового міністра культури та інформаційної політики.

За словами нардепа Ярослава Железняка, очолити Мінкульт після Олександра Ткаченка може колишня директорка "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів.

Магучіх з рекордом достроково вийшла у Суперфінал сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переможно завершила свій перший старт у якості чемпіонки світу.

З найкращим особистим результатом сезону вона виграла етап Діамантової ліги та достроково вийшла у Суперфінал сезону.

У "Дії" наступного тижня з'являться нові послуги

У "Дії" наступного тижня з'являться чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю.

Шольц отримав травму на пробіжці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дістав травму, впавши під час занять спортом. Наразі він не дуже добре почувається.

Через отримані травми після падіння під час пробіжки Шольц навіть скасував заплановану на 3 вересня поїздку в місто Герінген.

В Ризі пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій

В столиці Латвії відбудуться навчання Північноатлантичного альянсу Steadfast Pyramid 2023 з планування операцій. Пройдуть вони з 3 по 15 вересня.

Зазначається, що метою навчань є вдосконалення здібностей щодо планування та проведення спільних операцій. У них візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та Швеції.

УЗ запустила новий потяг до Польщі

Новий потяг з Києва до Польщі у неділю, 3 вересня, вирушив у перший рейс. Він курсуватиме до Хелму.

Міноборони оновило список хвороб для непридатності

В Україні затверджено новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490. Вони набули чинності 25 серпня.

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