Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми
Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру. Його підозрюють в відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.
"СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили одіозному олігарху підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом", - відзначило джерело.
Фото: Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми (t.me/SBUkr)
Що кажуть в СБУ?
В СБУ офіційно підтвердили інформацію про оголошення підозри за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
- ст. 190 - шахрайство;
- ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", - пише СБУ.
Обшуки у Коломойського
В лютому Служба безпеки проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Пізніше стало відомо про оголошення про підозру топменеджменту вищезгаданих компаній.
Менеджмент компаній підозрюють у виведенні великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії. Це дозволило хилитися від сплати податків та призвело до знецінення активів компанії.
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