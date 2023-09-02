ua en ru
Сб, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми

Субота 02 вересня 2023 09:22
UA EN RU
Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми Фото: Ігор Коломойський (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру. Його підозрюють в відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

"СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили одіозному олігарху підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом", - відзначило джерело.

Фото: Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми (t.me/SBUkr)

Що кажуть в СБУ?

В СБУ офіційно підтвердили інформацію про оголошення підозри за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 - шахрайство;
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", - пише СБУ.

Обшуки у Коломойського

В лютому Служба безпеки проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Пізніше стало відомо про оголошення про підозру топменеджменту вищезгаданих компаній.

Менеджмент компаній підозрюють у виведенні великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії. Це дозволило хилитися від сплати податків та призвело до знецінення активів компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Ігор Коломойский
NEWS
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони