Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру. Його підозрюють в відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в правоохоронних органах.

"СБУ, БЕБ і Офіс Генпрокурора вручили одіозному олігарху підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 190 та 209, а саме легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом", - відзначило джерело.

Фото: Коломойському вручили підозру за шахрайські схеми (t.me/SBUkr)

Що кажуть в СБУ?

В СБУ офіційно підтвердили інформацію про оголошення підозри за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ст. 190 - шахрайство;

ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

"Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", - пише СБУ.

Обшуки у Коломойського

В лютому Служба безпеки проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Пізніше стало відомо про оголошення про підозру топменеджменту вищезгаданих компаній.

Менеджмент компаній підозрюють у виведенні великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії. Це дозволило хилитися від сплати податків та призвело до знецінення активів компанії.