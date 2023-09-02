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У "Дії" наступного тижня з'являться нові послуги

Україна, Субота 02 вересня 2023 16:22
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У "Дії" наступного тижня з'являться нові послуги Фото: у "Дії" наступного тижня з'являться нові послуги (diia.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У "Дії" наступного тижня з'являться чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі "Українського радіо".

За його словами, з понеділка, 4 вересня, у "Дії" стануть доступними послуги:

  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку.

"Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає", - сказав він.

Чиновник пояснив, що зараз люди можуть на порталі "Дія" зареєструватися та отримати консультацію з усиновлення. Потім потрібно зареєструватися, щоб стати кандидатом на усиновлення. Таким чином спрощується один з найбільш бюрократичних процесів.

Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики заявили, що українці зможуть оформлювати субсидію в "Дії" вже наприкінці 2023 року.

Також вчора президент Володимир Зеленський анонсував запуск застосунку "Мрія" для дітей та батьків.

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Дия Міністерство соціальної політики
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