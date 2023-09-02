У "Дії" наступного тижня з'являться нові послуги
У "Дії" наступного тижня з'являться чотири нові послуги. Вони будуть призначені для батьків та осіб з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі "Українського радіо".
За його словами, з понеділка, 4 вересня, у "Дії" стануть доступними послуги:
- допомога при усиновленні дитини;
- допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
- допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомога на дитину одинокій матері або батьку.
"Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає", - сказав він.
Чиновник пояснив, що зараз люди можуть на порталі "Дія" зареєструватися та отримати консультацію з усиновлення. Потім потрібно зареєструватися, щоб стати кандидатом на усиновлення. Таким чином спрощується один з найбільш бюрократичних процесів.
Нагадаємо, раніше у Мінсоцполітики заявили, що українці зможуть оформлювати субсидію в "Дії" вже наприкінці 2023 року.
Також вчора президент Володимир Зеленський анонсував запуск застосунку "Мрія" для дітей та батьків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.