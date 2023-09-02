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Коломойського арештували з можливістю застави в 500 млн гривень

Київ, Субота 02 вересня 2023 20:37
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Коломойського арештували з можливістю застави в 500 млн гривень Фото: олігарх Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Віталій Носач

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському. Його арештували з можливістю застави.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Суддя постановив взяти його під варту прямо в залі суду.

Якщо Коломойський внесе заставу, то на нього будуть покладені наступні обов'язки:

  • прибувати за викликом суду;
  • не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого;
  • повідомляти слідчого про зміну місця проживання;
  • здати всі паспорти;
  • не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Що відомо про справу Коломойського

Сьогодні вранці Служба безпеки України повідомила, що олігарху Коломойському було оголошено підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

  • ст. 190 - шахрайство;
  • ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Раніше у Коломойського були обшуки

В лютому цього року СБУ проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Після обшуків правоохоронці оголосили підозри топ-менеджменту вищезгаданих компаній.

Менеджмент компанії підозрювали у виведенні значних обсягів нафтопродуктів афілійованим компаніям. Це дозволило уникнути сплати податків.

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Суд Ігор Коломойский Запобіжний захід
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