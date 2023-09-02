Коломойського арештували з можливістю застави в 500 млн гривень

Суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Суддя постановив взяти його під варту прямо в залі суду.

Якщо Коломойський внесе заставу, то на нього будуть покладені наступні обов'язки:

прибувати за викликом суду;

не відлучатися з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого;

повідомляти слідчого про зміну місця проживання;

здати всі паспорти;

не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Що відомо про справу Коломойського

Сьогодні вранці Служба безпеки України повідомила, що олігарху Коломойському було оголошено підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема, підозру оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

ст. 190 - шахрайство;

ст. 209 - легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Раніше у Коломойського були обшуки

В лютому цього року СБУ проводила обшуки вдома в олігарха Ігоря Коломойського. Тоді ж це відбулось в рамках розслідування махінацій в "Укртатнафті" та "Укрнафті". Після обшуків правоохоронці оголосили підозри топ-менеджменту вищезгаданих компаній.

Менеджмент компанії підозрювали у виведенні значних обсягів нафтопродуктів афілійованим компаніям. Це дозволило уникнути сплати податків.