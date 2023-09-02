ua en ru
Сб, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Магучіх з рекордом достроково вийшла у Суперфінал сезону

Україна, Субота 02 вересня 2023 16:36
UA EN RU
Магучіх з рекордом достроково вийшла у Суперфінал сезону Фото: українська спортсменка Ярослава Магучіх (flickr.com ukrainetrustedsources)
Автор: Каріна Левицька

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переможно завершила свій перший старт у якості чемпіонки світу. З найкращим особистим результатом сезону вона виграла етап Діамантової ліги та достроково вийшла у Суперфінал сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

За даними НОК, 21-річній дніпрянці не знайшлося рівних у секторі для стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у китайському Сямені й вона гарантувала собі путівку у фінал престижної серії, який відбудеться 16-17 вересня у Юджині (США).

Магучіх з рекордом достроково вийшла у Суперфінал сезону

Підопічна Тетяни Степанової, вже лідируючи за спробами після взяття 1.92 м, єдина серед усіх учасниць підкорила висоту 1.95 м, і вже у якості переможниці здолала 1.98 та 2.02, що стало повторенням найкращого результату сезону у світі та особистого season best.

Відзначимо, що Магучіх вчетверте сходить на п’єдестал "Діамантової ліги"-2023, раніше в її активі були золото в Рабаті, бронза у Лозанні та Монако.

Раніше повідомлялося, що наприкінці травня Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги у марокканському Рабаті.

А наприкінці серпня спортсменка вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НОК спортсмени НОК Украины
NEWS
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони