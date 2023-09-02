Магучіх з рекордом достроково вийшла у Суперфінал сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переможно завершила свій перший старт у якості чемпіонки світу. З найкращим особистим результатом сезону вона виграла етап Діамантової ліги та достроково вийшла у Суперфінал сезону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

За даними НОК, 21-річній дніпрянці не знайшлося рівних у секторі для стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у китайському Сямені й вона гарантувала собі путівку у фінал престижної серії, який відбудеться 16-17 вересня у Юджині (США).

Підопічна Тетяни Степанової, вже лідируючи за спробами після взяття 1.92 м, єдина серед усіх учасниць підкорила висоту 1.95 м, і вже у якості переможниці здолала 1.98 та 2.02, що стало повторенням найкращого результату сезону у світі та особистого season best.

Відзначимо, що Магучіх вчетверте сходить на п’єдестал "Діамантової ліги"-2023, раніше в її активі були золото в Рабаті, бронза у Лозанні та Монако.

Раніше повідомлялося, що наприкінці травня Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги у марокканському Рабаті.

А наприкінці серпня спортсменка вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

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