Хочуть пробити коридор. Сили оборони розкрили мету "наступу" росіян поблизу Куп'янська

Російська армія на Лимано-Куп'янському напрямку намагається прорвати оборону ЗСУ, особливо у районі Новоєгорівки Луганської області. Окупанти хочуть пробити так званий "коридор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. Спроби окупантів були безуспішні.

"Ворог зосередив свою увагу у напрямку Новоєгорівки. Він хоче пробити такий собі коридор у нашій обороні саме на цьому напрямку, оскільки біля Новоєгорівки зосереджені панівні висоти", - пояснив речник.

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За його словами, противник намагатиметься "вклинитися", щоб просунутися до річки Оскіл. Поки атаки ворога не мають успіхів, ЗСУ стримують штурми ворога.

"Вчора нашим захисникам вдалося знищити 126 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку, також знищити один польовий склад з боєприпасами, одне авто, сім безпілотників, шість з них типу Ланцет", - додав Євлаш.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Раніше стало відомо, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми. При цьому заступниця міністра оборони ЗСУ Ганна Маляр заявила, що росіяни перегруповуються на Лиманському та Куп'янському напрямках.

Крім того, британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

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