Арест Коломойского и отставка Резникова: новости за выходные
Шевченковский суд Киева арестовал олигарха Игоря Коломойского, а украинский президент Владимир Зеленский уволил с должности министра обороны Украины Алексея Резникова.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 2 сентября:
- В Российской Федерации заявили о якобы попытке атаки Крымского моста;
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Защитники за сутки уничтожили 7 лодок российских ДРГ на юге Украины;
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ВСУ в Одесской области уничтожили дрон Mohajer-6;
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Новости за 3 сентября:
- В Москве был эвакуирован Киевский вокзал и отменены рейсы в трех аэропортах;
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ВСУ продвинулись на западе Запорожской области;
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Нацгвардейцы показали, как отбили и зачистили траншеи оккупантов на юге;
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Силы обороны раскрыли цель "наступления" россиян вблизи Купянска;
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ВСУ уничтожили катер во время высадки оккупантов в Черном море.
Арест Коломойского
В субботу, 2 сентября, Служба безопасности Украины сообщила, что олигарху Игорю Коломойскому было объявлено подозрение в отмывании крупных сумм средств путем вывода за границу.
После пересмотра дела Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его арестовали с возможностью залога.
Отставка Резникова
Во время вечернего видеообращения украинский президент Владимир Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.
Зеленский также назвал имя того, кто заменит Резникова.
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