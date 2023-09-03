ЗСУ просунулися на заході Запорізької області: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій на заході Запорізької області та просуваються вперед. Російські "воєнкори" визнали втрату окупантами Роботиного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Російські війська 2 вересня вели наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове. У Генштабі України повідомляли, що окупанти вели невдалі наступальні операції в районі Новоєгорівки та Новоселівського. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що війська РФ продовжують безуспішні спроби просування в районі Серебрянського лісу.

Міністерство оборони Росії заявило, що 2 вересня українські війська здійснили атаки на південь від Кремінної в районі Діброви та Григорівки.

Бої у Донецькій області

Українські війська 2 вересня вели наступальні дії під Бахмутом і просувалися вперед. Геолокаційні кадри вказують на те, що українські сили просунулися поблизу Кліщіївки.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 1 вересня заявила, що українські сили досягли невизначених успіхів під Курдюмівкою, Кліщіївкою та Андріївкою. Міністерство оборони Росії заявило, що українські штурмові групи нібито невдало атакували поблизу Бахмута.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії біля Курдюмівки, а Маляр 1 вересня заявила, що окупанти безуспішно атакували північний фланг Бахмута.

Російські війська вели наступальні дії вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що війська РФ вели невдалі наступальні дії в районі Сіверного, Красногорівки та Новомихайлівки.

Російський "воєнкор" підтвердив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Новомихайлівки та Мар’їнки.

"Південна вісь"

На заході Донецької області тривають бої. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 вересня, показують, що українські війська досягли успіхів на північ від Павлівки (30 км на південний захід від міста Донецьк). Російський "воєнкор" стверджував, що йдуть бої поблизу смт. Шевченко і зазначив, що це селище є важливим російським логістичним центром у цьому районі.

Російські джерела стверджували, що українські війська 2 вересня провели обмежені наступальні операції вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями.

Російський "воєнкор" заявив, що українські війська вели штурм біля Приютного, Урожайного та Старомайорського. Інший військовий блогер РФ заявив, що українські сили посилили обстріли російських позицій на лінії Старомайорське-Приютне.

The New York Times повідомили, що російські війська розгортають підкріплення на цій ділянці фронту через побоювання щодо подальшого просування України. Також, видання зазначило, що росіяни зайняли оборонні позиції вздовж траси Т0518 (Велика Новосілка – Нікольське) і постійно ведуть спостереження за ділянкою траси ближче до лінії фронту за допомогою безпілотників.

2 вересня українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку.

Російські "воєнкори", які раніше стверджували, що сили РФ утримують позиції в південній частині Роботиного, тепер кажуть, що вони відійшли з південних околиць населеного пункту на невизначені позиції далі на південь.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували російські позиції на схід від Новопрокопівки та продовжують атакувати оборонні позиції РФ поблизу Вербового.

Повідомляється, що 1 і 2 вересня українські війська продовжували обстрілювати російські тилові райони та наземні лінії зв’язку (GLOCs) в окупованій Запорізькій області та окупованому Криму.

Російські джерела стверджували, що російські засоби протиповітряної оборони нібито перехопили невстановлений український снаряд, націлений на Бердянськ.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що 1 вересня біля російської військової бази в Кирилівц сталися два вибухи.

Міністерство оборони Росії стверджували, що російські війська нібито знищили в Чорному морі три українських військово-морських дрона, які нібито були націлені на Керченський міст у ніч з 1 на 2 вересня.