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В Ризі пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій

Рига, Неділя 03 вересня 2023 00:55
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В Ризі пройдуть військові навчання НАТО з планування операцій Фото: НАТО проведе військові навчання з планування операцій в Ризі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столиці Латвії відбудуться навчання Північноатлантичного альянсу Steadfast Pyramid 2023 з планування операцій. Пройдуть вони з 3 по 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначається, що метою навчань є вдосконалення здібностей щодо планування та проведення спільних операцій. У них візьмуть участь вищі та старші офіцери країн-членів НАТО та Швеції.

Стверджується, що організатором Steadfast Pyramid 2023 є командування трансформації НАТО та Верховний головнокомандувач Союзних сил альянсу в Європі.

Навчання НАТО в Балтійському морі

Країни Північноатлантичного альянсу і партнери проведуть двотижневі навчання в Балтійському морі, де відпрацьовуватимуться дії в разі нападу Росії в цьому регіоні.

"Вагнерівці" в Білорусі

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