ЗСУ успішно просуваються на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські війська продовжують ведення наступальних дій та просунулися на південь від Бахмута. По всій лінії фронту йдуть бої. Російські "воєнкори" скаржаться на цензуру Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського та Новоєгорівки. Російські джерела стверджували 1 вересня, що війська РФ нібито досягли невизначених успіхів поблизу Синьківки, Петропавлівки та Вільшан, ISW не спостерігало візуального підтвердження цих заяв. Російський "воєнкор" стверджував, що на Куп’янському напрямку точаться лише позиційні бої.

Бої у Донецькій області

1 вересня українські війська продовжили наступальні операції в районі Бахмута і просунулися на південь від міста. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 вересня, показують, що українські сили просувалися на північний захід від Кліщіївки.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що українські війська протягом останнього тижня неодноразово атакували поблизу Кліщіївки та Малинівки. Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ продовжують спроби захопити Кліщіївку.

У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Курдюмівки. Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш заявив, що війська РФ контратакують на Бахмутському напрямку, щоб зупинити українське просування.

Російські війська 1 вересня продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не зробили жодного підтвердженого просування. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Сіверного, Красногорівки, Мар’їнки і Новомихайлівки.

31 липня російський "воєнкор" заявив, що російські та українські війська зіткнулися поблизу Невельського.

"Південна вісь"

Повідомляється, що українські війська продовжували наступ у районі кордону Донецько-Запорізької областей. Р осійські джерела стверджували, що невеликі українські групи атакували в напрямку Старомлинівки і ведуть наступальні операції поблизу Старомайорського.

Командир російського батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що російські сили, які обороняються в районі лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик , перебувають у надзвичайному фізичному та психологічному стресі, і попередив, що це вплине на обороноздатність російських військ у цьому районі.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки. Українські сили досягли невизначеного успіху на напрямку Новоданилівка-Новопокропівка.

Російські джерела стверджували, що українські сили атакували поблизу Вербового в ніч з 31 серпня на 1 вересня та вдень. У Генштабі України повідомили, що російські війська провели безуспішні дії поблизу Вербового.

Міністерство оборони Росії намагається піддати цензурі російських "воєнкорів", які скаржаться на поводження з російською окремою 205-ю окремою мотострілецькою бригадою у Херсонській області. Деякі військові блогери РФ стверджували, що вони відмовляються мовчати після повідомлень про те, що невідомі особи російського військового командування закликали до їхнього затримання.