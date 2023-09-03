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УЗ запустила новий потяг до Польщі: коли та звідки курсує

Київ, Неділя 03 вересня 2023 09:52
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УЗ запустила новий потяг до Польщі: коли та звідки курсує Фото: УЗ запустила новий потяг до Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Новий потяг з Києва до Польщі у неділю, 3 вересня, вирушив у перший рейс. Він прибуде до Хелму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Потяг №119/120 прибуде до Хелму о 17:27. Пасажири встигають на пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 - 21:02).

Зворотно з Хелма потяг вирушить о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42). Він прибуде до Києва о 22:45.

Квитки на потяг можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, через часті збої у русі потягів в Угорщині "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.

Також УЗ повідомила, що збільшила кількість рейсів по Україні, але скасувала потяги до польського Перемишля через ремонт залізниці.

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Київ Укрзалізниця Польща
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