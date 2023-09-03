У Москві евакуювали Київський вокзал та скасували рейси у трьох аеропортах: подробиці

У Москві оголосили евакуацію пасажирів та співробітників Київського вокзалу через загрозу вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсантъ ".

Стверджується, що надійшло повідомлення про загрозу вибуху та вокзал нібито заміновано. Співрозмовник видання у ДСНС розповів, що евакуація "проводиться з метою безпеки". На місці працюють спеціалісти, інформація про загрозу вибуху перевіряється.

Повідомляється, що фахівці не знайшли вибухонебезпечних предметів та вибухових речовин під час перевірки Київського вокзалу.

Крім того, з невідомої причини в московських аеропортах скасовано 23 рейси, затримано ще 18. У Внуково затримано 5 рейсів, ще 6 скасовано, у Домодєдово — 8 і 17 відповідно. Ще 5 рейсів затримано у Шереметьєво.

Вибухи у Москві та інших регіонах РФ

У Росії останнім часом почастішали вибухи, які пов'язують із атаками дронів. Так, у ніч на 31 серпня поскаржилися на атаку дронів на Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що безпілотник збили за 100 км від російської столиці. Пізніше в Міноборони РФ визнали, що нібито у Воскресенському районі Московської області (за 100 км від Москви) було збито безпілотника.

Крім того, в ніч на 30 серпня в Москві було оголошено план "Килим", який вводиться напередодні можливої атаки. Про нього крім столиці також повідомляли у Тульській та Рязанській областях.

Загалом 30 серпня в Росії відбулася масова "бавовна" в різних областях - знищено чотири Іл-76 у Пскові, атакований великий завод мікроелектроніки в Брянську. Докладніше про це – у матеріалі РБК-Україна.