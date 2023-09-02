ЗСУ в Одеській області знищили дрон Mohajer-6

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сил оборони півдня в Telegram.

"2 вересня 2023 року силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" в Одеській області знищено розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.

Mohajer-6

Мохаджер-6 - безпілотний літальний апарат розвідки, спостереження, захоплення цілей і рекогностування, здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та/або до чотирьох високоточних боєприпасів. Його виготовляють у Ірані.

Іранські дрони на війні Росії з Україною

Росія широко використовує іранські дрони для атак по цивільній інфраструктурі України. Сьогодні вважається, що Іран надав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, і цей запас Росія вже майже повністю вичерпала.

Однак Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод з виробництва безпілотників, який надалі може вплинути на війну в Україні.

Новий завод забезпечить Росію новими запасами безпілотників, які "на порядок більші", ніж ті, які вона могла закупити в Ірану до цього.

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