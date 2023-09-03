Нацгвардійці показали, як відбили та зачистили траншеї окупантів на півдні (відео)

Бійці Нацгвардії відбили та зачистили траншеї російських окупантів. Це сталося на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

На опублікованому відео зафіксована робота воїнів бригади "Кара-Даг" Гвардії Наступу. Захисники успішно штурмували та зачистили траншеї противника на півдні України.

"Під щільним вогнем ворога та в умовах замінованої місцевості наші штурмові групи продовжують поступовий рух, витісняючи окупантів з української землі", - повідомив Командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Наступ на півдні України

Нагадаємо, українські військові розпочали наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках цього літа. ЗСУ вдалося звільнити декілька населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Останніми деокупованими населеними пунктами були Старомайорське, Урожайне та Роботине.

При цьому деякі західні ЗМІ писали, що наші бійці прорвали першу лінію оборони росіян на півдні. Далі ЗСУ доведеться пройти другу лінію оборони.

Детальніше про ворожі лінії оборони та як їх проривають українські війська - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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