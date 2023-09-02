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Росіяни вдруге за ніч скаржаться на нібито атаку дронів по Кримському мосту

Крим, Субота 02 вересня 2023 02:51
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Росіяни вдруге за ніч скаржаться на нібито атаку дронів по Кримському мосту Фото: в РФ заявили про нібито відбиття атаки на Кримський міст вдруге за ніч (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Російській Федерації вдруге за ніч заявили про нібито спробу атаки Кримського мосту. Кажуть, про морські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що близько 02:10 нібито була здійснена спроба удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером. Також, незабаром з'явилось повідомлення й про третій морський дрон.

Варто зазначити, що рух автомобільного транспорту Кримським мостом перекрито з опівночі й досі не відновлено.

Про перше так зване відбиття нібито атаки на Кримський міст російське міноборони повідомило о 23:15.

Атаки на Кримський міст

У жовтні 2022 року потужні вибухи на Кримському мосту спричинили значні руйнування. Голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що це була спецоперація його відомства.

Також, у липні було зруйновано два прольоти мосту. Малюк зазначив, що атака була здійснена за допомогою морських дронів Sea Baby.

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