Роспуск ЦИК и выборы на оккупированном Донбассе: главные новости за вчера

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МИД предлагает провести местные выборы и на территории ОРДЛО

Верховная рада Украины распустила Центризбирком, власти заговорили о выборах на оккупированном Донбассе, а президент Владимир Зеленский публично заявил, что вопрос введения миротворческой миссии пока не рассматривается. Подробнее о том, что произошло вчера, 13 сентября, - в материале РБК-Украина.

На Трампа подали в суд за нарушение конституции

В Соединенных Штатах Федеральный апелляционный суд возобновит рассмотрение судебного иска против американского президента Дональда Трампа, которого обвиняют в нарушении Конституции.

США хотят увеличить помощь Украине в следующем году

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить военную помощь Украине в следующем году. По его словам, США подтвердили готовность поддерживать Украину на пути реформ в оборонной сфере и сфере безопасности.

Пристайко заявил об оттепели в отношениях с Россией

Глава МИД Владимир Пристайко считает, что сейчас в отношениях с Россией есть определенная оттепель, которую пытается использовать украинский президент Владимир Зеленский в процессе переговоров.

В Одесской области погиб сотрудник СБУ

Сотрудник Центра специальных операций "А" Александр Иваньков погиб в Одесской области в среду, 11 сентября, во время выполнения задания максимально приближенного к боевому.

Зеленский рассказал об условиях выборов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на неподконтрольном Донбассе пройдут только после отведения войск и по украинским законам. Он готов комментировать информацию о выборах на оккупированных территориях только после согласования этих вопросов в нормандском формате.

Коломойский хочет долю в ПриватБанке

Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил в кулуарах 16-й конференции YES в Киеве, что хочет получить часть акций национализированного в 2016 году банка и наказать тех, кто задумал и осуществлял национализацию банка.

"Нормандская четверка" переносится на октябрь

Саммит лидеров стран "нормандской четверки", вероятнее всего, переносится на октябрь. По крайней мере, такие сроки озвучил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также подчеркнул, что РФ потребует заключения письменных соглашений, в частности, по "формуле Штайнмайера", которая определяет порядок выборов на Донбассе.

Коломойский раздавал комментарии в кулуарах форума YES

Украинский олигарх Игорь Коломойский в кулуарах форума YES поделился мнением о том, что жители Донбасса после деоккупации должны участвовать в общенациональных выборах. Кроме того, он подчеркнул, что не против вернуть себе часть акций ПриватБанка, а также прокомментировал идею императивного мандата.

Курс доллара продолжает стремительно падать

Национальный банк Украины на 16 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,71 гривен за доллар. Это еще на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем и официально очередной минимум с 2016 года.

Украина заговорила о выборах на оккупированном Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сделал громкое заявление о том, что Киев раздумывает над возможностью провести местные выборы по всей стране, в том числе на оккупированном Донбассе. В то же время представитель в контактной группе Леонид Кучма сомневается, что президент Владимир Зеленский "сразу пойдет на такие выборы". Тем временем в Раде не исключили, что местные выборы могут перенести на апрель.

Ближе к вечеру президент Владимир Зеленский прояснил данный вопрос, заявив, что выборы могут пройти только по украинским законам и только после отвода войск. И вообще вопросы местных выборов на этих территориях будут обсуждаться в нормандском формате.

ГБР пришло с обысками в банк Порошенко

Госбюро расследований провело обыски в офисе Международного инвестиционного банка Петра Порошенко. Следственные действия проводились по делу о продаже "Кузни на Рыбальском".

Новый обмен пленными не исключают в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключает нового обмена пленными между Украиной и РФ, однако отмечает, что для этого требуется больше времени и работы. В то же время, по данным украинской стороны, списки для нового обмена уже давно переданы Москве.

Раскрыты детали встречи Зеленского с Коломойским

Президент Владимир Зеленский на этой неделе обсуждал с Игорем Коломойским снижение тарифов на коммуналку. Кроме того, президент заявил, что до собеседника "дошло, что в Украине не будет монополии олигархов".

Днепропетровская ОГА получит нового главу

Кабинет министров Украины вчера провел очередное заседание. По его итогам стало известно, что правительство согласовало кандидатуру Александра Бондаренко на должность главы Днепропетровской ОГА.

Порошенко все-таки прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко все-таки пришел на допрос в ГБР, хотя до этого игнорировал следственные действия. Допрос касался национализации ПриватБанка и захвата украинских моряков в Керченском проливе.

Рада распустила ЦИК и одобрила ряд законопроектов

Роспуск ЦИК . Верховная рада распустила текущий состав ЦИК за "недостаточную взвешенность и политическую предвзятость в решении отдельных вопросов" во время досрочных парламентских выборов.

. Верховная рада распустила текущий состав ЦИК за "недостаточную взвешенность и политическую предвзятость в решении отдельных вопросов" во время досрочных парламентских выборов. Борьба с коррупцией . За основу в первом чтении принят законопроект, который урегулирует статус так называемых обличителей коррупции. Предполагается, что таких обличителей будут поощрять выплатами в зависимости от величины разоблаченных схем или взяток.

. За основу в первом чтении принят законопроект, который урегулирует статус так называемых обличителей коррупции. Предполагается, что таких обличителей будут поощрять выплатами в зависимости от величины разоблаченных схем или взяток. Большая приватизация. В Украине могут отменить перечень объектов госсобственности, которые не подлежат приватизации, - соответствующий законопроект прошел первое чтение.

МВФ назвал ключевое требование к Украине

Директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс отметил, что для новой программы финансирования Украине нужно показать прогресс в антикоррупционной политике. В частности, речь идет о работе уже существующих антикоррупционных органов.

Миротворцев на Донбассе не будет

На открытии форума YES президент Владимир Зеленский заявил, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс не рассматривается, тем самым поставив под вопрос возможность решения конфликта способом, который продвигал предыдущий президент Петр Порошенко.

Кроме того, Зеленский в очередной раз заявил о необходимости санкций против России, рассказал о следующем этапе обмена пленными, а также подчеркнул, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма.

Прокуроры реанимируют дело об Иловайской трагедии

Новоназначенный главный военный прокурор Виктор Чумак заявил, что проведет расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу в августе 2014 года. Таким образом, дело пятилетней давности с сотнями погибших украинских бойцов получило новый импульс.