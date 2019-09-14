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В США рассмотрят иск против Трампа о нарушении конституции

Новости » Политика    14.09.2019 - 03:58
В США рассмотрят иск против Трампа о нарушении конституции
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Суд возобновил рассмотрение иска от общественной организации

В Соединенных Штатах Федеральный апелляционный суд принял решение возобновить рассмотрение судебного иска, ответчиком в котором является американский президент Дональд Трамп, которого обвиняют в нарушении Конституции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Истцы утверждают, что президент США нарушил Конституцию, получая прибыль за счет иностранных и американских должностных лиц, которые пользуются принадлежащими ему отелями, курортами и ресторанами, что делает президента уязвимым для стороннего влияния.

Издание отмечает, что Конституция США запрещает президенту принимать подарки или выплаты от иностранных правительств без согласия Конгресса.

Апелляционный суд отменил вердикт суда низшей инстанции, который отклонил иск, поскольку истцы не смогли доказать, что пострадали от действий Трампа.

Отмечается, что Министерство юстиции США, которое представляет Трампа, может обжаловать решение суда.

Напомним, ранее в Конгрессе США начали расследование о возможном давлении со стороны президента Америки Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот вмешался в президентские выборы в Штатах.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп
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